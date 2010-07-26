К осени Кабмин разберется с игральным бизнесом

Законопроект об игорном бизнесе в августе поступит на согласование в Кабинет Министров Украины. Перечень территорий, на которых игорный бизнес будет разрешен, уточняется. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель главы Госкомпредпринимательства Сергей Третьяков, сообщает Лига. «Сейчас нами и Министерством финансов разрабатывается законопроект. До конца этого месяца он должен быть согласован и в августе направлен на согласование со всеми министерствами и ведомствами», - сказал Третьяков. Он также отметил, что проект обсуждался с операторами рынка. «Практически все согласны с нашим подходом, для того чтобы все-таки ввести лицензирование азартных игр, но они не согласны с определенными нормами, где должен быть распространен игорный бизнес. Вы знаете, что действует закон о запрете игорного бизнеса, и он требует от правительства определить игорные зоны, где таким бизнесом можно заниматься. Сейчас предлагается определить пятизвездочные гостиницы по всей Украине, трех- и четырехзвездочные гостиницы только в Крыму и определить курортные города, где это можно было бы ввести. Мы обратились к губернаторам таких территорий, и сейчас предлагается несколько городов, но этот перечень уточняется», - сказал он. Кроме того, Третьяков напомнил, что за лицензию на 7 лет предлагается брать $5 млн. При этом сохранятся торговые патенты на каждую игорную единицу. Будет предложено определить более жесткие требования к организации бизнеса, а также к игорному залу. «Игровые автоматы мы пока предлагаем запретить, но дальше посмотрим, какой будет позиция министерств и ведомств. Интерактивные игры мы также предлагаем запретить», - сказал он. Третьяков пояснил, что на индивидуальном уровне украинцы смогут пользоваться услугами онлайн-казино, однако предоставление таких услуг операторами в Украине будет запрещено. Помимо этого, по словам Третьякова, будет предложен один государственный оператор лотереи. «Как это принято во всех странах Европы. Я не знаю ни одной европейской страны, во всяком случае, развитой, где не было бы единого государственного оператора. Для этого мы ввели такой раздел в наш законопроект», - добавил он.