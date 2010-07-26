В этом году чиновники новых авто точно не получат

Государственное казначейство Украины заявило, что в 2010 году больше не будет проводить финансирование покупки автомобилей и другой техники. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-сулжбе ведомства. «В связи с необходимостью экономии и эффективного использования средств в 2010 году, не будет осуществляться финансирование распорядителей и получателей бюджетных средств (как из общего, так и из специального фондов бюджета) на приобретение новых служебных автомобилей, дорогой техники, мебели, осуществления ремонта кабинетов и т. п.», - сказано в сообщении пресс-службы. В Госказначействе также отметили, что данное решение принято на выполнение поручения премьер-министра Украины Николая Азарова от 21 июля 2010 года.