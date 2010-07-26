Уровень безработицы в Украине составил 9,8%

По методологии Международной организации труда в I квартале 2010 г. уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста составил 9,8%, среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет – 9%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственный комитет статистики. В первом квартале т.г. среднемесячная численность экономически активного населения в возрасте 15–70 лет (информация приведена по результатам выборочного исследования населения по вопросам экономической активности в среднем за I квартал) составляла 22,1 млн человек, из которых 20,1 млн были заняты экономической деятельностью, а остальные (2 млн) – безработные, то есть лица, которые не имели работы, но активно ее искали как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости. Уровень занятости населения составлял: в возрасте 15–70 лет – 58%, в трудоспособном возрасте – 65%.