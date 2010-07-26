Енакиевские горняки завтра не поднимутся из шахт

В Донецкой области горняки енакиевских шахт «Красный Профинтерн» и «Юный коммунар» намерены с завтрашнего дня не подниматься на поверхность, требуя погашения долгов по заработной плате. Об этом сообщает УНИАН. Сегодня трудовые коллективы этих шахт на общем собрании приняли решение с 08.00 завтрашнего дня (27 июля) не подниматься на-гора до тех пор, пока не будет погашена трехмесячная задолженность по зарплате. По словам председателя объединенной первичной профсоюзной организации ликвидируемых шахт г. Енакиево Евгения Астанина, «шахты топить не будут, водоотлив продолжит работу в обычном режиме, но и подниматься на поверхность люди не собираются, у них все равно нет средств на проезд на работу и обратно». В профсоюзе уверены, что эти действия горняков «говорят о начале стихийных протестов на предприятиях». Председатель первичной профорганизации шахты «Юный коммунар» Николай Квач подчеркнул, что из Министерства угольной промышленности приходят все новые заверения, что деньги «вот-вот придут», «но их не было ни в прошлый вторник, ни в пятницу, ни сегодня», поэтому горняки разуверились и протестные настроения достигают своего максимума. В свою очередь председатель ликвидационной комиссии ГП «Укруглеторфреструктуризация» Леонид Черников заверил, что средства из Минуглепрома для погашения долгов уже поступили, идет их перечисление непосредственно в банки, откуда - сразу на карточки трудящимся. По его словам, «в зависимости от региона люди их могут получить либо сегодня вечером, либо завтра утром». Астанин, тем не менее, констатирует, что люди до сих пор не расходятся с шахтного двора по домам после проведенного собрания, многие заявляют, что будут ждать на шахте известия о поступивших средствах. И если обещания чиновников опять не будут выполнены, с завтрашнего утра горняки откажутся подниматься на поверхность, подчеркнул Астанин. Как сообщалось, 22 июля трудовые коллективы двух ликвидируемых енакиевских шахт «Юный коммунар» и «Красный Профинтерн», которые производят только откачку шахтных вод, были намерены объявить акции протеста, потому что горняки этих предприятий последний раз получали заработную плату 2 апреля.