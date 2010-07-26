Власти Крыма хотят легализировать мини-гостиницы

Заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Псарев провел заседание Межведомственной комиссии по вопросу совершенствования законодательства в сфере предоставления услуг временного размещения (проживания) в частном жилом секторе. Как сообщили в Главном управление информационной политики Совета министров АРК, Псарев отметил, что «в настоящее время большая часть объектов санаторно-курортного комплекса работает в «тени». «При этом значительные суммы поступлений от их работы идут не в бюджет Крыма, а в карманы хозяев, не зарегистрировавших свой бизнес», - добавил он. По его мнению, внесение изменений в действующее законодательство позволит упорядочить отношения по предоставлению услуг в сфере рекреации, легализировать работающие в «тени» мини-гостиницы, и, следовательно, увеличить поступления в бюджет и улучшить качество предоставляемых услуг. В свою очередь, министр курортов и туризма Крыма Сергей Кириленко сообщил, что в республике действует более 900 мини-гостиниц, при этом немногим более 200 имеют соответствующий статус. Членам комиссии поручено доработать предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. В частности, планируется внести ряд изменений в законы Украины «О системе налогообложения», «О пожарной безопасности» и другие. Органам местной власти также следует приобщиться к этой работе и направить свои разработки в крымское правительство. Кроме того, местным властям советуют обеспечить ведение реестра собственников домовладений, предоставляющих услуги по временному проживанию отдыхающих, информирует Лига.