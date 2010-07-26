Инвестиции в аграрный комплекс составят 60 млрд гривен - министр

В Украине общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс в 2010 году составит 60 млрд гривен. По словам министра аграрной политики Николая Присяжнюка, инвестиции в АПК будут в 2010 года на уровне прошлого года - около 20 млрд грн в основной капитал, сообщает «РБК-Украина». «На уровне 20 млрд гривен - прямых иностранных инвестиций. Плюс IPO будет, я думаю, на уровне 30 млрд гривен. Инвестиции в целом, учитывая внутренние инвестиции, в этом году будут достаточно весомыми - около 60 млрд гривен. Динамика инвестирования в АПК удовлетворительная», - сказал министр. В то же время он отметил, что, по подсчетам украинских и иностранных аналитиков, инвестиции, которых требует АПК, исчисляются приблизительно на уровне 20 млрд долл. «И понятно, что государство самостоятельно не способно выделить такое количество средств для инвестирования в агропромышленный комплекс», - сказал Н.Присяжнюк. «Если посмотреть, что происходило за предыдущие 18 лет, мы видим, что в АПК поступило в этот период около 2,5 млрд долл. прямых иностранных инвестиций. Конечно, если брать в объемах прямых иностранных инвестиций всю экономику, это составляет около 7%. Но мы четко понимаем, что первые годы - даже лет 14, инвестиции в АПК, фактически, не шли. На сегодняшний день обстоятельства на мировом рынке продуктов питания и на внутреннем рынке сложились так, что АПК стал привлекательным для инвестиций», - отметил министр. Он также подчеркнул, что в первом полугодии 2010 г. наблюдается тенденция увеличения инвестиций в сельское хозяйство.