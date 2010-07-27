В России хотят долгосрочного соглашения с Украиной по стали и по трубе

Министерство экономического развития РФ рассматривает возможность заключения с Украиной долгосрочного соглашения о поставках труб и стали взамен ныне действующего механизма квот. Об этом заявил вчера на совещании в Челябинске замминистра экономического развития и торговли России Андрей Клепач, сообщает Интерфакс-Украина. Говоря о нетарифных мерах регулирования рынка, Клепач напомнил, что у России есть договоренность по квоте с Украиной до конца этого года. Как сообщалось, в конце апреля Минэкономразвития РФ и Минэкономики Украины подписали дополнительное соглашение о ввозе в РФ беспошлинно 260 тысяч тонн труб большого диаметра на 2010 год. По словам Клепача, вопрос взаимоотношений с Украиной крайне важен для российского рынка труб и стали. «Поэтому мы вместе с Минпромом и производителями должны определиться, какая будет дальше модель работы с Украиной - или квоту увеличить, или вообще идти на какое-то длительное соглашение», - заявил Клепач, добавив, что «украинцы нас самих на свой рынок не пускают». Поэтому, по его словам, подобное соглашение необходимо заключать с учетом встречных уступок Киева. Таким образом, пусть не сразу, но в перспективе может появиться объединенный рынок России и Украины, сказал замминистра. «Но при этом доминирующие позиции наших трубников и металлургов мы могли бы отстоять. Поэтому здесь скорее вопрос выработки такого долгосрочного соглашения по стали и по трубе», - добавил он.