Сегодня Азаров расскажет о тарифах на газ

Сегодня, 27 июля, премьер-министр Украины Николай Азаров проведет пресс-конференцию на тему «Причина приведения тарифов на природный газ до экономически обоснованного уровня и мероприятия правительства по усилению социальной защиты населения». Как сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, в пресс-конференции также примут участие представители профильных министерств и ведомств. Пресс-конференция состоится 27 июля 2010 года в 13:00 в Клубе Кабинета Министров Украины.