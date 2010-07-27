Украина собрала уже 18,5 млрд куб. м газа

На данный момент в Украине в подземные хранилища газа (ПХГ) уже закачано 18,5 млрд куб. м газа. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз». Кроме того, за май-июнь этого года «Укртрансгазом» фактически выполнено работ и поставлено материально-технических ресурсов на общую сумму 196 млн гривен, что на 33% превышает показатели соответствующего периода прошлого года. Как сообщил Директор ДК «Укртрансгаз» Сергей Винокуров, «несмотря на сложные погодные условий, в которых проводятся работы - превышение температурных режимов и недавние наводнения в Западной Украине, основные работы выполняются сбалансировано по графику, команда Компании работает слаженно и системно». «По состоянию на 01 июля уже выполнен ремонт 117 газораспределительных станций (ГРС) при запланированных на данный период 93 ГРС», - отметил Винокуров.