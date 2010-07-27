Украина запретила ввозить мясо из России

Украина запретила ввоз из Сибирского Федерального округа Российской Федерации восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них в связи с регистрацией на этой территории заболевания животных ящуром. Согласно сообщению Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, запрет введен с 26 июля этого года, пишет «Интерфакс-Украина». Источником инфекции ящура для человека являются зараженные парнокопытные животные, преимущественно дойные коровы. Заражение происходит при употреблении сырого молока от больных животных, иногда при контакте с ними. Болеют преимущественно дети, поскольку они чаще потребляют молоко, чем взрослые. Заболевание от человека к человеку не передается. Наиболее подвержены инфекции молодые парнокопытные сельскохозяйственные животные.