Экономическую стратегию Крыма разработают россияне

В разработке стратегии социально-экономического развития Крыма примет участие группа экономистов из России, возглавляемая академиком Российской академии наук Сергеем Глазьевым. Российских специалистов пригласил председатель Совмина Василий Джарты, пишет «е-Крым» со ссылкой на пресс-службу Совета министров Крыма. «Нам нужно создать благоприятные условия для прихода и работы бизнеса, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно и уверенно», — очертил крымский премьер задачу российским экономистам. Он добавил, что Президент Украины Виктор Янукович поручил руководству Крыма «создать эффективные условия для развития экономики, реализовать природный и человеческий потенциал Крыма». Джарты сообщил российским специалистам, что у них есть возможность поучаствовать не только в разработке стратегии развития Крыма, но и в ее реализации после того, как она будет принята. Со своей стороны Глазьев поблагодарил главу Совмина за оказанное доверие. «На первом этапе работы мы, в основном, занимались сбором аналитической информации о Крыме, ее обобщением, оценкой конкурентных преимуществ крымской экономики», — сообщил он.