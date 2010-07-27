Премьер тверд в намерении повысить тарифы на газ

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что правительство не намерено менять свое решение о повышении цен на газ для населения. Так, отвечая на вопрос журналистов сегодня на брифинге, он опроверг слухи о том, что правительство перенесло реализацию своего решения о повышении цен на газ в полтора раза с 1 августа на 15 октября, сообщает «Интерфакс-Украина». «Решение никто не переносил на 15 октября. Решение о повышении тарифов НКРЭ (Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. – Ред.) приняла с 1 августа. Никто этого решения не менял, не меняет и не будет изменять, поскольку это одно из ключевых условий нашего соглашения с Международным валютным фондом», - подчеркнул Азаров. Он отметил, что вся работа сегодня «выстроена на то, чтобы до 1 сентября были начислены субсидии в полном объеме всем, кто в этом нуждается». «Мы думаем не об имидже, не о выборах… Наводить порядок, гладя и раздавая конфеты, невозможно. Еще раз подчеркиваю: мы не хотим сделать Украину банкротом, а ее граждан батраками на всех рынках труда», - заявил премьер.