Азаров заставит химпром платить по полной

Премьер-министр Украины Николай Азаров выступает против предоставления льготных тарифов на перевозку грузов по железной дороге для металлургических и химических предприятий. Об этом он заявил сегодня во время брифинга, сообщает «Интерфакс-Украина». «Если мы хотим иметь экономику, работающую в конкурентных условиях, нужно создавать для этого соответствующие условия, не тепличные… Льготные тарифы приводят к тому, что железная дорога становится банкротом и не может проводить реконструкцию. Вы посмотрите на наши поезда: какой подвижной состав, какие вагоны, какие локомотивы? Какое состояние железнодорожных путей. Разве туда не надо вкладывать деньги? Или будем ждать, что все остановится? Мы химикам и металлургам сделали главное – удешевили газ на $100. Давайте думать, что мы грузы будем перевозить не только сегодня, но и завтра, послезавтра», – сказал премьер. Он также заверил, что отмена льгот на перевозку грузов не будет иметь сильного негативного эффекта на металлургические и химические предприятия. «Все с химиками и металлургами будет нормально», – заверил Азаров.