ЕС очень хочет модернизировать украинскую ГТС

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает, что Евросоюз очень заинтересован участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы, о чем свидетельствует частота встреч представителей Украины и ЕС с целью обсуждения этого вопроса. Об этом он заявил сегодня на брифинге, сообщает УНИАН. При этом Азаров рассказал, что сегодня в Одессе министр топлива и энергетики Юрий Бойко проводит встречу с еврокомиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером, а завтра сам премьер встретится с еврокомиссаром. «Контакты наши по этому вопросу идут постоянно. Интерес у Европейского Союза очень большой», – сказал Азаров. При этом он подчеркнул, что правительство ведет переговоры по модернизации ГТС лишь четыре месяца, поэтому реальных результатов, учитывая серьезность вопроса и действующие процедуры по принятию решений в ЕС, ожидать пока рано. Азаров отметил, что представители Украины и ЕС проводят по нескольку встреч в месяц по обсуждению данного вопроса на самых высоких уровнях. «Это как раз свидетельствует об интересе Европейского Союза. Я хочу сказать, что и Украина очень заинтересована в этом, потому что нам необходимы деньги на модернизацию «Нафтогаза» и газотранспортной системы и нужна гарантия, что наша газотранспортная система будет необходима кому-то, кроме Украины. Желательно, чтобы России и Европейскому Союзу», – сказал Азаров.