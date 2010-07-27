Украина заваливает РФ новыми идеями о транзите

Украина предложила альтернативу строительству «Южного потока». Об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет Украинская правда. «Недавно мы вышли с еще одной идеей. Это определенная альтернатива «Южному потоку», модернизация системы наших южных газопроводов, которые позволят в ту же самую точку ЕС, а именно Бургас в Болгарии, доставлять такое же количество газа, которое Россия планирует доставлять по Южному потоку», - сказал он. По словам премьера, этот проект находится на стадии технического предложения. Также Азаров отметил, что Украина и Евросоюз обсуждают «вопросы использования традиционных каналов поставки газа, а следовательно, речь идет о модернизации».