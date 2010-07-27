Конфедерация свободных профсоюзов судится с НКРЭ

Сегодня Конфедерация свободных профсоюзов Украины подала в Окружной административный суд Киева административный иск к Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины о признании незаконным и отмене постановления комиссии от 13 июля о повышении тарифов на природный газ, отпускаемый для нужд населения. Об этом сказал глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил Волынец сегодня на пресс-конференции в Киеве, информирует УНИАН. «Конфедерация свободных профсоюзов Украины тоже подала иск в суд», - сказал он. При этом Волынец выразил уверенность, что суд будет выигран, так как Кабинет Министров не согласовал с профсоюзами это повышение тарифов, однако должен был сделать это в соответствии с Генеральным соглашением между Кабмином, профсоюзами и работодателями. По его словам, повышение тарифов на газ таким способом приведет лишь к росту социального напряжения в обществе и неконтролируемой инфляции. Как сообщалось, аналогичные иски ранее подали в тот же суд Национальный форум профсоюзов Украины и Федерация профсоюзов Украины. Первое заседание суда по данному иску состоится 16 сентября. Напомним, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.