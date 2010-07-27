Горнякам ликвидируемых шахт начали выплачивать задолженность

Горнякам шахт третьей группы (ликвидируемых) начали выплачивать трехмесячную задолженность по зарплате, сообщает УНИАН. В частности, деньги начали поступать на счета енакиевских шахт «Красный Профинтерн» и «Юный коммунар», чьи трудовые коллективы отменили намеченное на сегодня проведение акции протеста в форме невыезда на поверхность в случае непогашения накопившейся задолженности. «Минуглепром все же выполнил требования горняков, со вчерашнего вечера люди получают непосредственно на руки задолженность по заработной плате за все три месяца», – сказали в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины, добавив, что на шахте «Новогродовская №2» (г. Новогродовка) также выплатили трехмесячную задолженность по зарплате. В профсоюзе объяснили, что в ГП «Укруглеторфреструктуризация» находилось 110 предприятий (с 1 июля т.г. данное ГП реформируется, шахты распределяются по вновь созданным объединениям), и там вопрос с выплатой зарплаты стоял так же остро, как и на енакиевских шахтах. Сегодня во всех исполнительных дирекциях по ликвидации шахт, подчиненных «Укруглеторфреструктуризации» (Донецкой, Горловской, Торезской, Луганской и западных угольных областей), подтвердили, что вчера вечером им также поступили средства на погашение задолженности за все три месяца. Как сообщалось, 26 июля т.г. трудовые коллективы двух ликвидируемых енакиевских шахт «Юный коммунар» и «Красный Профинтерн», которые производят только откачку шахтных вод, объявили об акции протеста, поскольку горняки этих предприятий последний раз получали зарплату 2 апреля 2010 года. Горняки планировали с 8:00 27 июля не подниматься из шахт, требуя погашения зарплатных долгов.