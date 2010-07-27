ГТС подтвердила незаконность растаможивания газа RUE

Таможенное оформление 11 млрд куб. м природного газа, принадлежавших швейцарскому газотрейдеру RosUkrEnergo, в пользу НАК «Нафтогаз Украины» в феврале 2009 года было проведено с нарушением законодательства, считает Государственная таможенная служба. К такому выводу пришла комиссия Гостаможслужбы, созданная во исполнение поручения следствия в деле о законности таможенного оформления газа RUE, информирует «Интерфакс-Украина». «Детально изучив материалы таможенного оформления газа и проверив законность решений и действий должностных лиц в этом деле, комиссия подтвердила несоответствие действующему законодательству растаможивания указанного газа в пользу НАК «Нафтогаз Украины» и выявила многочисленные нарушения со стороны должностных лиц Гостаможслужбы», - говорится в документе. Ведомство уточняет, что передало материалы в следственное подразделение Службы безопасности Украины. Как сообщалось, СБУ 8 июня 2010 года возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с вынесенным в тот же день решением Стокгольмского арбитража, которым суд обязал «Нафтогаз» вернуть RUE 11 млрд кубометров газа, а также передать 1,1 млрд кубометров газа в качестве компенсации. В настоящее время по делу арестованы экс-глава Гостаможслужбы Валентин Макаренко и заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Тарас Шепитько.