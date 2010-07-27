Кабмин введет квоту на экспорт продовольственной пшеницы?

Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы. Об этом Присяжнюк сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомирской областной гостелерадиокомпании, информирует УНИАН. По словам Присяжнюка, жатва в Украине задержалась, и если раньше прогнозировалось собрать 46 млн тонн зерна, то теперь ожидается 42 млн тонн. При этом министр отметил, что есть обеспокоенность по поводу проведения жатвы в Одесской области, где более высокий процент за норматив проросшего зерна. «В то же время, когда началась жатва в центральной части Украины, стало понятно, что она дает высококачественное зерно. Хотя график жатвы изменился, удалось все-таки получить достаточно много высококачественного зерна. Также при хороших погодных условиях можно будет собрать качественный урожай кукурузы, а это значит, что никакой катастрофы с проведением жатвы в стране нет», – заверил министр. Также он уточнил, что с учетом внутренней потребности потребления продовольственного зерна в Украине государство сможет экспортировать около 16-17 млн тонн фуражного зерна, а выручка от этого может даже превысить прошлогоднюю. В целом, отметил Присяжнюк, если возникнет такая необходимость, то «правительство обязательно будет контролировать экспорт как фуражной, так и продовольственной пшеницы и в случае необходимости вводить квотирование на экспорт последней».