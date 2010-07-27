Азаров придумал, как дисциплинировать инвесторов

Кабинет Министров Украины разработал план, который поможет дисциплинировать недобросовестных инвесторов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомире министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк, информирует УНИАН. По словам Присяжнюка, в стране есть много недобросовестных инвесторов, которые арендуют сельскохозяйственные земли, но не возделывают их, а также совершают другие действия, которые часто идут вразрез с интересами государства и селян. Позже, во время поездки по Андрушевскому району, в сельскохозяйственном предприятии «Старокотельнянское» Присяжнюк отметил, что «правительственный план рассчитан на создание государственного ипотечного банка, создание земельного кадастра и рынка земли». «Необходимо использовать опыт залога права аренды земель», – сказал министр. Он уточнил, что «таким образом в стране будет защищен от колебаний рынка, беззакония и украинский аграрий-товаропроизводитель, и инвестор».