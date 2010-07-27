В Украине может подорожать хлеб

Министр аграрной политики Николай Присяжнюк не исключает возможности повышения цен на хлеб из зерна нового урожая. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, сообщает УНИАН. По словам Присяжнюка, вопрос цены на хлеб в стране остается сложным. «С одной стороны, мы удовлетворены, что цена на зерно растет, с другой стороны – понимаем, что есть производители зерна и есть перерабатывающая отрасль - производители хлеба, которые не смогут удержать ценовую политику, поскольку цена на зерно выросла», - сказал он. Присяжнюк отметил, что Министерство агрополитики отвечает в основном за объемы производства, качество обработки земли, севооборот и плодородие земли, а за ценовую политику – Министерство экономики. По словам министра, он пытался убедить членов правительства в том, что выращенный хлеб необходимо продать как можно дороже, чтобы иметь оборотные средства и быть конкурентоспособными. По мнению Присяжнюка, Минэкономики и Министерство социальной защиты должны продумать механизмы защиты малоимущих. Он также пообещал правительственные зерновые интервенции с помощью Аграрного фонда для удержания цены на хлеб. Министр напомнил, что для стабилизации цен на хлеб в Украине каждый регион страны должен сформировать свой зерновой фонд.