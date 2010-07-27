В Херсоне дорожает проезд в троллейбусах

КП «Херсонэлектротранс» с 1 августа повысит стоимость одного билета в троллейбусе с 0,75 грн до 1 грн. Об этом сообщил директор КП «Херсонэлектотранс» Сергей Костючок, информирует УНИАН. «В исполкоме горсовета уже все завизировано», - сказал он. Необходимость повышения тарифов в КП «Херсонэлектротранс» объяснили ростом минимальной зарплаты. По словам Костючка, в тарифе на проезд в троллейбусах доля зарплаты сотрудников предприятия составляет 54%. На сегодня средняя заработная плата работников КП «Херсонэлектротранс» составляет 1,5 тыс. грн.