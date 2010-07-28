Сегодня МВФ решит, давать или не давать

Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда будет решать, выделять ли Украине кредит на сумму почти 15 миллиардов долларов сроком на два с половиной года, сообщает радио «Свобода». Правительство надеется на позитивное решение МВФ. К своим достижениям в переговорах с кредитором Кабинет Министров зачисляет прекращение дотирования газа, который поставляется для потребности населения. Напомним, группа экспертов, которая закончила работу в Киеве 3 июля, рекомендовала Совету директоров МВФ выделить кредит по программе stand by объемом 14,9 миллиардов долларов.