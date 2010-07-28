Спать спокойно теперь могут только шахтеры 38 шахт

Согласно опубликованному Минуглепромом перечню инвестиционно привлекательных шахт, работу продолжат только 38 государственных угольных предприятий, сообщает «Коммерсант-Украина». При этом в развитие этих шахт до 2016 года планируется инвестировать 10,95 млрд грн. Среди них, в частности, 7 шахт «Макеевугля», в которые планируется вложить 1,45 млрд грн, 5 – «Добропольеугля» (837,9 млн грн), 4 – «Ровенькиантрацита» (357,6 млн грн), 3 – ДУЭК (837,9 млн грн) и «Южнодонбасского № 1» (789 млн грн). По оценкам министерства, при необходимом объеме инвестиций суммарная добыча угля на этих шахтах вырастет с 25,35 млн т (2009 год) до 47,3 млн т к 2015 году. Напомним, на прошлой недели правительство заявляло, что собирается закрыть 107 убыточных предприятий и сосредоточиться на развитии 63 шахт. Вошедшие в список 38 предприятий интересны металлургическим и энергетическим компаниям, отмечают эксперты. «Объем производства угля внутри страны не удовлетворяет спрос, поэтому часть сырья потребители закупают за рубежом. Очевидно, основными претендентами на предприятия будут отечественные компании», – считает заместитель директора по экономическим вопросам шахты «Белореченская» Сергей Халаджи. Старший аналитик ИК Dragon Capital Сергей Гайда напоминает, в этом году ДТЭК Рината Ахметова договорился инвестировать 500 млн грн в закупку оборудования для «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита» в обмен на уголь антрацитовой группы. «Компании будут готовы инвестировать при условии дальнейшей приватизации предприятий», – добавляет эксперт. Число инвестиционно привлекательных шахт могло быть значительно больше, если бы цены на отечественный уголь были приведены к уровню мировых, считает господин Халаджи: «На сегодняшний день стоимость угля в Украине в полтора-два раза ниже, чем на мировых рынках. Если бы цены удалось сравнять, число шахт было бы в два раза больше».