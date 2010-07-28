Для Азарова сейчас главное - рассчитаться с долгами

Кабинет Министров Украины планирует повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих предприятий-банкротов по ликвидации задолженности по выплате зарплат. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства, сообщает УНИАН «Сегодня на правительстве будет рассмотрен проект правительственного решения, который позволит повысить контроль за деятельностью арбитражных управляющих», - сказал Азаров. Премьер отметил, что полная ликвидация задолженности по выплате заработных плат остается основной задачей деятельности правительства на нынешнем этапе.