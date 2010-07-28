Кабмин поставит всех на счетчик

Кабинет Министров Украины предложит парламенту обеспечить население газовыми счетчиками с 1 октября 2011 года. Как заявил сегодня, открывая заседание правительства, премьер-министр Николай Азаров, соответствующий проект закона будет рассмотрен сегодня на заседании правительства, пишет Лига. Азаров отметил, что в Украине из почти 14 млн потребителей газа только 8 млн оснащены газовыми счетчиками, а все остальное население платит за газ по нормам потребления, независимо от реальных объемов этого потребления. По словам премьера, несмотря на то, что потребление газа без счетчиков обходится дороже, у украинских потребителей нет стимула устанавливать счетчики и сокращать потребление. В связи с этим население Украины в два-три раза больше расходует газа, чем другие европейские страны.