Азаров дал по рукам Слауте и Присяжнюку

Правительство ни в коем случае не допустит снижения стандартов для продовольственного зерна в результате того, что в текущем году качество собираемого зерна несколько ухудшилось. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщает УНИАН. «Категорически требую прекратить даже думать о понижении стандартов для продовольственного зерна. Это прямое указание вам, Виктор Андреевич Слаута, и вам, Николай Владимирович Присяжнюк. А Госстандарту прямой запрет принимать к рассмотрению любые обращения и предложения по снижению качества отечественных товаров, о чем бы ни шла речь», - сказал Азаров. Он подчеркнул, что недопустимы никакие компромиссы, если речь идет о качестве товаров в Украине. Глава правительства подчеркнул, что тема снижения стандартов в Украине «закрыта». «Хлеб был, есть и будет в Украине только соответствующего качества. А кто надумает химичить с хлебом, ответит перед законом, как говориться, по полной программе», - сказал Азаров. Напомним, вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута в ходе селекторного совещания по вопросам функционирования рынка зерна в 2010-2011 маркетинговом году заявил, что из-за ухудшения качества зерна в связи со сложными погодными условиями в Украине может быть изменен действующий стандарт на пшеницу. Слаута отметил, что Координационный совет по вопросам аграрной политики поручил внести соответствующие изменения в действующий стандарт на зерно (ДСТУ 3768:2010) на 2010-2011 МГ и предоставить соответствующие разъяснения всем хлебоприемным и мукомольным предприятиям относительно работы с зерном пшеницы урожая текущего года, прежде всего с тем, у которого имеются поверхностные повреждения плесневыми грибами.