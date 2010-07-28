Сельских председателей отправят учиться

Кабинет Министров Украины и Министерство аграрной политики планируют после местных выборов организовать и провести обучение сельских и поселковых председателей. Об этом министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил вчера в эфире Житомирской областной государственной телерадиокомпании, сообщает УНИАН. По его словам, «после октября мы начнем мощное обучение сельских и поселковых председателей на основе аграрных и других вузов для того, чтобы наш сельский председатель чувствовал себя полноценным руководителем и лидером общины». При этом Присяжнюк отметил, что «все это будет сделано для того, чтобы предупредить исчезновение крестьян как класса». «Это будет такое обучение, как раньше, скажем, проводили повышение квалификации работников», - сказал министр. Он уточнил, что «сельских и поселковых председателей будут обучать, в частности, созданию сельскохозяйственных кооперативов, правильному механизму разделения на паи земель, соблюдению севооборотов и другим вопросам».