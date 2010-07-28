Часть кредита МВФ передадут россиянам

Сегодня МВФ рассмотрит вопрос о возобновлении программы сотрудничества с Украиной. Если все пройдет успешно, власть может получить в кредит около $15 млрд, часть которых пойдет на погашение долгов перед россиянами Вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко в интервью »Дело» подтвердил, что часть кредита МВФ все-таки пойдет на покрытие дефицита бюджета. «В окончательном документе о сотрудничестве предусмотрено, что кредит МВФ будет направлен на две цели: основная часть - на пополнение золотовалютных резервов Украины и частично - на финансирование дефицита бюджета», - сообщил Тигипко. Вице-премьер также рассказал, как деньги МВФ могут попасть россиянам. По его словам, МВФ не расписывает детально, куда должны пойти деньги, но речь может идти только о статьях, предусмотренных госбюджетом. «В том числе, если будет необходимость до конца года погасить кредит ВТБ, то определенная часть средств может пойти на это. Но это будут бюджетные деньги, а не целевые», - объяснил Тигипко. При этом чиновник отметил, что кредит обходиться украинцам очень дорого, но иного выхода у нас нет. «Сегодня самый болезненный вопрос — это повышение тарифов. В будущем - внедрение пенсионной реформы. Это очень сложные для государства шаги. Но без решения этих вопросов у нас как у страны перспектив нет», - заявил Тигипко.