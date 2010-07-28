Украина должна уже более 40 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня т. г. составил 340 млрд 658 млн 757,12 тыс. грн, или 43 млрд 083 млн 186,68 тыс. долл., что на 5,4% больше показателя на конец мая 2010 года, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства финансов Украины. Так, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 216 млрд 005 млн 212,63 тыс. грн (63,41% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 27 млрд 318 млн 225,95 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 124 млрд 653 млн 544,49 тыс. грн (36,59%), или 15 млрд 764 млн. 960,73 тыс. долл. На протяжении января-июня 2010 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 22 млрд 754 млн 635,4 тыс. грн (7,16%), в основном за счет превышения выпуска ОВГЗ над их погашением. При этом государственный внешний долг уменьшился на 7 млрд 976 млн 601,41 тыс. грн (5,87%), государственный внутренний долг вырос на 19 млрд 538 млн 614,55 тыс. грн (21,45%). Гарантированный государством долг Украины уменьшился на 4 млрд 760 млн 580,56 тыс. грн (5,24%), что связано как со снижением курса евро к гривне, так и с превышением выплат по погашению гарантированного государственного долга над суммой заимствований.