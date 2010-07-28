На молодежные кредиты обещают давать по 15 млн ежемесячно

В 2010 году запланировано выделение для молодежного кредитования 70 млн грн, из них в июле уже выделено средства в размере 1,4 млн грн. Таким образом, восстановлено систему финансирования программы молодежного строительства. Об этом на пресс-конференции рассказал глава правления Государственного фонда содействия молодежному строительству Леонид Рисухин, сообщает Лига. Он напомнил, что в 2009 году на программу льготного кредитования средств из государственного бюджета не выделялось. Из-за недофинансирования в 2009 году задолженность перед заемщиками коммерческих банков составила 62,7 млн грн. Задержка с выплатами в этом году произошла в связи с принятием Госбюджета в апреле месяце. В мае были проведены консультации, а сами выплаты начались с 14 июля, когда Фонд перечислил на выплаты с частичной компенсацией 32,5 млн грн. Далее финансирование планируется в объеме 12-15 млн грн ежемесячно. Всего молодым семьям выделено 117 млн грн на компенсацию процентных ставок по ипотечным кредитам коммерческих банков.