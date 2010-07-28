В вопросах газа нужно соображать на троих – комиссар ЕС

Внести ясность в вопрос о возможности использования газопроводов юга Украины в качестве возможной альтернативы проекту «Южный поток» сможет трехсторонняя встреча (Украина – Россия - ЕС) на высшем уровне. Об этом сказал еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер на встрече с премьер-министром Украины Николаем Азаровым в среду в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на слова пресс-секретаря Азарова Виталия Лукьяненко. По словам Лукьяненко, Оттингер отметил: «Безусловно, газ будет играть очень внушительную роль в энергобалансе Европы в ближайшие 40 лет». «Я как комиссар по энергобезопасности заинтересован найти решение, которое будет более удачным бизнес-проектом, чем тот же «Южный поток». И в этом отношении по определению не существует маршрута более рентабельного и надежного, чем транзит через Украину», - процитировал слова Оттингера Лукьяненко. Он также добавил, что еврокомиссар выдвинул идею о трехсторонней встрече на высшем уровне с участием президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, высоких представителей украинского и российского правительств. «Такая встреча, действительно, могла бы внести ясность в этот вопрос», - сказал еврокомиссар. В свою очередь, премьер Украины проинформировал собеседника о заинтересованность страны в гарантированных объемах прокачки газа по ее территории соответственно с получением подтверждения этих объемов как со стороны ЕС, так и со стороны РФ.