Украина может стать членом Энергетического сообщества в 2011 году

В Европейском Союзе считают, что Украина может стать членом Энергетического сообщества в течении 0,5 – 1 года. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Николая Азарова Виталий Лукьяненко, информирует «Интерфакс-Украина». «Оттингер (Гюнтер Оттингер, еврокомиссар по вопросам энергетики. – Ред.) считает, что Украина сделала важные шаги по членству в Энергетическом сообществе в части обеспечения прозрачности и стабильности рынка газа, и подобное развитие событий (получение членства Украины в Энергетическом сообществе. – Ред.) может стать реальностью в течении полугода – года», - сказал Лукьяненко, рассказывая о результатах встречи Оттингета с Азаровым в среду в Киеве. Как сообщалось, совет министров совета Энергетического сообщества 7 декабря 2009 года принял решение, согласно которому Украина станет членом Энергетического сообщества после приведения ее законодательства в газовом секторе в соответствие с законодательством Европейского союза. Договор об Энергетическом сообществе вступил в силу 1 июлю 2006 года. Его участниками являются страны ЕС, а также Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Косово. Ранее в министерстве топлива и энергетики отмечали, что присоединение Украины к Энергетическому сообществу поспособствует привлечению инвестиций в энергетический сектор страны, а также создаст условия для свободного доступа украинских компаний к рынкам ЕС. Президент Украины Виктор Янукович в середине июля этого года подписал принятый парламентом закон «О принципах функционирования рынка природного газа». Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие с основными положениями законодательства ЕС, которыми, в частности, регулируются отношения на газовом рынке. Закон предусматривает разделение функций транспортировки, распределения и снабжения природным газом, а также установление отдельно тарифов на транспортировку, снабжение и хранение газа. В нем предусмотрены равные права доступа к единой газотранспортной системе Украины и подземным хранилищам газа для всех субъектов рынка. Реализация закона также предусматривает ликвидацию монопольного положения на рынке природного газа, внедрение полноценного и конкурентного внутреннего рынка природного газа, формирование экономически обоснованных тарифов на услуги субъектов рынка природного газа, обеспечение рационального потребления природного газа и внедрение энергосберегающих технологий, улучшение финансово-экономического состояния предприятий, работающих на рынке природного газа, повышение уровня их рентабельности.