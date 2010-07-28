Украинцев заставят платить пеню за несвоевременную оплату ЖКУ?

Кабинет Министров Украины предлагает с 1 января 2011 года взимать с граждан пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Законопроект «О внесении изменений в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» зарегистрирован в Верховной Раде. Законопроектом предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги будет осуществляться на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что из-за неприменения санкций к населению за неоплату ЖКУ предприятия жилищно-коммунального комплекса не имеют возможности принимать действенные меры, направленные на уменьшение задолженности населения за потребленные услуги и, в свою очередь, уменьшить собственные долги за потребленные энергоносители. Одной из основных проблем жилищно-коммунального хозяйства является неудовлетворительное финансовое состояние предприятий отрасли. Общая сумма дебиторской задолженности предприятий отрасли за январь-март 2010 года увеличилась на 2,6 млрд грн (23,2%) и по состоянию на 1 апреля 2010 года составляла 13,6 млрд грн. По данным Госкомстата Украины, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 марта 2010 года составляла 12,3 млрд грн. Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 2,5 млрд грн (22,1 %). По состоянию на 1 апреля 2010 года она составляла 13,9 млрд грн. Проблема расчетов населения и погашения гражданами задолженности за потребленные коммунальные услуги характерна для всех регионов Украины. Основными причинами такой ситуации является отсутствие механизма принудительного взимания задолженности, малоэффективные меры влияния на неплательщиков.