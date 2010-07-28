ГАИ с начала года выписала штрафов на 577 млн грн

В течение первого полугодия 2010 года в органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции поступило 1,271114 млн исполнительных документов о взыскании с водителей административных штрафов за нарушение Правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на статистические данные органов ДВС. Общая сумма наложенных штрафов за шесть месяцев этого года составила 576,967281 млн грн, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минюста. Наибольшее количество постановлений о взыскании с водителей административных штрафов приходится на большие индустриальные области - Донецкую (154634), Днепропетровскую (101769), Луганскую (75932) области и Киев (89587). Значительное количество административных штрафов за нарушение Правил безопасности дорожного движения приходится на Одесскую (65939), Киевскую (63911), Львовскую (54109) Хмельницкую (45541) и Житомирскую (36793) области. Наибольшие суммы наложенных штрафов за грубые нарушения Правил безопасности дорожного движения приходятся на Запорожскую область (в среднем 737 грн на каждого нарушителя) и на Крым (710 грн на каждого нарушителя). Впритык к «лидерам» приближаются Ривненская область, где на каждого нарушителя приходится в среднем 572 грн штрафа, Черкасская – 556 грн, Кировоградская – 558 грн, Тернопольская – 525 грн, Винницкая – 513 грн и Хмельницкая – 492 грн. В Харьковской области на каждого нарушителя приходится в среднем 471 грн штрафа, во Львовской – 422 грн, Черновицкой – 452 грн, Николаевской, Киевской, Закарпатской, Херсонской, Ивано-Франковской и Черниговской областях – от 400 до 420 грн. В остальных регионах штрафы за нарушение правил дорожного движения составляют в среднем от 350 до 400 грн.