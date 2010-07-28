В Одессе может подорожать «коммуналка»

28 июля 2010, 21:02

Из-за повышения с 1 августа цены на газ, стоимость тепла и горячей воды для одесситов может увеличиться на 10%. Об этом рассказал заместитель городского головы по вопросам ЖКХ и ТЭК Владимир Пруцаков. При этом, утверждает он, перерасчет тарифов будут оттягивать по максимуму, сообщает «Сегодня». «10% — это предварительная цифра. Мы делали теоретические расчеты для себя, — говорит Пруцаков. — Постараемся сделать все, чтобы цифры эти остались только в теории, а тарифы не повышались». В мэрии считают, что цены можно сохранить на прежнем уровне за счет оптимизации работы топливно-энергетического комплекса. «В прошлом году много денег ушло на ремонт теплосетей. В нынешнем сезоне уже прошел первый этап гидроиспытаний, большинство труб работают сбалансированно, и на ремонте можно будет сэкономить», — надеется вице-мэр. Что же касается задолженностей города за газ, то, по словам чиновника, они уже погашены. Пруцаков утверждает, что одесситы могут не волноваться, никаких проблем с теплообеспечением в городе в этом году не будет — отопительный сезон начнется в срок. «В Одессе был министр топлива и энергетики Юрий Бойко — мы обсуждали много вопросов, — рассказывает заммэра. — Но главное достижение — это договоренность о том, что отопительный сезон пройдет без проблем. По крайней мере, со стороны «Нафтогаза». По мнению экономистов, отсрочка повышения тарифов в городе связана не столько с желанием городской власти оптимизировать работу ТЭК, сколько с предстоящими выборами в местные советы. «Чиновники не могут заявить, что цены на коммунальные услуги вырастут — они поставят под удар руководство города накануне мэрских выборов, — считает доктор экономических наук Николай Шутов. — Горсовет попытается удержать цены на существующем уровне до 31 октября, а уже 1 ноября или 1 декабря сделает перерасчет тарифов. К тому же, сегодня этот вопрос не поднимается, потому что платить пока не за что. Актуальность возникнет с началом отопительного сезона». Шутов не исключает: какое-то время существующие цены вполне можно сохранить, потому что раньше мэрия достаточно серьезно взвинтила тарифы. Отметим, что Кабмин утвердил распоряжение о создании единого центрального органа, который будет рассчитывать и устанавливать тарифную сетку по всей стране (сейчас это делают исполкомы местных советов. — Ред.). Ведомство должно начать свою работу 1 января. С началом отопительного сезона стоимость коммунальных услуг повысят и в области. «Никто не сможет оттянуть этот момент, — говорит начальник облуправления развития инфраструктуры и энергообеспечения Олег Кураков. — В августе нам заряжают газ, с 15 октября нужно будет платить по новым ценам». По словам чиновника, тарифы пересчитают для всех газифицированных районов. «В среднем по области цены на водоснабжение вырастут на 15%, канализацию — на 22%, тепло — на 9,5%, квартплата — на 6%», — говорит Кураков. Заместитель губернатора Александр Малин говорит: предварительные расчеты предусматривают, что у жителей среднестатистической 1-комнатной квартиры расходы на «коммуналку» вырастут на 300 гривен, 2-комнатной — на 500 грн, а жителям 3-комнатных квартир придется переплачивать почти 900 грн.

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