Пресс-конференция экономиста Сергея Яременко. Стенограмма.

Тема пресс-конференции: «Влияние объективных и субъективных факторов на состояние национальной валюты».

Сергей Яременко: Повторяя те вещи, которые являются настолько доказательными для специалистов, настолько угрожающими для национального банка и правительства - монетарной и экономической власти – тем не менее, мы видим, что эти вопросы остаются без внимания. И у экономистов опускаются руки.

Мы говорим: «Нет, нельзя опускать руки, надо продолжать комментарий происходящих событий», чтобы хотя бы общественность понимала, что происходит и к чему это ведет, и мы продолжаем эти встречи.

Суть процессов, которые происходят, абсолютно не поменялась, начиная с октября прошлого года. самые главные вопросы заключаются в тех вещах, на которых я акцентировал внимание с самого начала.

Вопросы: какой будет курс, какие банки повалятся, сколько останется – это производные вещи. Самое важное – это то, что мы не понимаем логики поведения правительства и Национального банка. Если в карбюраторный двигатель залить соляру, то любой специалист скажет, что это неизбежно приведет к выходу из строя этого механизма. Но нас не пугает то, что залили соляру вместо бензина. Мы начинаем высчитывать, сколько соляры залито, какого качества и т.д. в этих мелочах и теряется суть процесса и сводится все на нет – вместо того, чтобы беседовать о логике и экономических причинно-следственных связях, мы спрашиваем, какая инфляция, это победа или не победа.

Говорят об этом политики, которые не отдают себе в этом отчета и не несут никакой ответственности за то, что они вещают народу.

Не важно, какими будут показатели инфляции – главное, что в этой обстановке экономика развиваться в положительную сторону не может. Процесс, который происходит сегодня у нас – стагфляция. Это процесс имеет огромную экономическую сущность, и не все экономисты сходятся во мнении, что в этих условиях нужно делать.

Мы не ставим такой диагноз, а говорим только об инфляции. Помните 2001 год, когда была дефляция, т.е. снижение цен. Это уже рассматривалось как угроза, Кучма и Берлускони советовались, что им делать в таких условиях. А это был нормальный процесс после восстановления курсовой стабильности, начала роста, определения прогнозируемости как курсовой политики, так и монетарной плюс некий внешний рост – все эти факторы неизбежно должны были снизить цену в силу стабилизации обстановки в целом.

Сейчас намного страшнее ситуация – она характеризуется, как стагфляция – падение производства и экономической жизни на фоне развития инфляции. Нельзя говорить только об одной части. Надо делать сопоставление нескольких показателей, и тогда будет ясна характеристика в целом.

Мы зациклились на показателе «инфляция», и Нацбанк, действуя в отрыве от правительства, занимается стабилизацией валюты. Правительство пытается воздействовать на это, но тут же выступает независимость Национального банка, и таким образом мы видим несогласованность действия правительства и НБУ, которая приводит к полной разбалансированности экономики.

Я назову три вещи, вследствие применения которых процесс будет ухудшаться.

Первое – то, что мы приняли за основу Меморандум с МВФ как модель выхода из кризисной ситуации. Среди 80 пунктов, там проведены три вещи, которые уводят в сторону и экономическую, и политическую часть власти. Первая цель – борьба с инфляцией. В Германии, Англии и других странах такая цель не ставится. Ангела Меркель высказалась достаточно жестко: «Плевала я на инфляцию, если у меня не будет занятности и роста». Понимание логики событий там есть. У нас в основу положен неправильный тезис. Он неправильный еще и теоретически, потому что методом борьбы с инфляцией выбрана жесткая монетарная политика. Это означает денежный голод – Национальный банк инертно, аморфно и безучастно ведет себя как по отношению к банковской системе, так и по отношению к экономике – он не рефинансирует коммерческие банки, он объявляет ставку, но не придерживается ее, объявляя ставку, он не обеспечивает деньгами на рефинансирование и т.д.

Поэтому в целом банковская система продолжает находиться в коконе, занимаясь самоспасением.

Когда экономика не получает длинных дешевых денег, она, естественно, падает, наблюдается невозврат кредитов, ухудшение активов. Это называется местью экономики. Она у нас произошла в январе-феврале.

После этого банки еще более ослабли и начали принимать дополнительные меры для собственного спасения – коллекторы, снижение расходов и т.д. В марте они поняли, что необходимо кредитовать экономику, но, оказавшись без ресурса, они этого сделать не могут.

В силу того, что правительство и Нацбанк привязаны к Меморандуму и к очередным траншам, самостоятельных действий они не предпринимают. Поэтому Украина в лице монетарной и экономической власти превратилась из субъекта в объект – она выжидала, дадут ли ей очередной транш и в мае с триумфом провозгласила о том, что, наконец-то, МВФ выделил кредит. Таким образом, внутренняя политика монетарных властей связана с траншами, которые зависят от дурного или хорошего расположения, с выполнением нами Меморандума МВФ. Это время было упущено – мы ждали с Нового года до мая, будет рефинансирование или нет. От этого зависело, как поступать с нашей банковской системой, можно ли ее рекапитализировать или нет. Все равно это делается за счет эмиссии Национального банка, но, видите ли, принято решение о том, что эмиссию НБУ под обязательства правительства можно делать только в случае получения транша.

Лишившись самостоятельности в принятии решений, мы и получаем такие беды.

В условиях жесткой монетарной политики денежным голодом для подавления инфляции мы не можем добиться роста экономики. Мало того, мы не можем выполнить те задачи, которые делают правительства остальных стран – опора на собственного производителя. Т.е. мы не можем дать им деньги, в то время, как страны, закрывшись и ограничив импорт, пытаются полностью загрузить собственную экономику. Мы денежным голодом этого им не даем.

Второе – это позиция по плавающему валютному курсу. Здесь несколько теоретических ошибок. Мы ставим цель, которая заранее невыполнима. Не может быть валюта переходной экономики плавающей. Плавающий курс возможен только для валют, которые являются свободно конвертируемыми, ибо там отсутствуют ограничения на капитальные операции и осуществляется через мировые рынки перелив одной валюты в другую, т.е. покупка одних рынков другими. Плавающий курс возможен только как курс валют, которые являются резервными и которые торгуются одна против другой на мировом валютном рынке.

Плавающий курс для не свободно конвертируемых валют – это блеф, это теоретическая несостоятельность, это теоретический нонсенс. Но МВФ, завалив десятки стран на этом тезисе, все равно упорно продолжает внедрять модель плавающих валютных курсов для всех экономик. Ясно, что это идея-банкрот, но в странах, которые не считаются с собственной экономической мыслью, а только в одним «гуру», который знает, как правильно действовать, принимают на веру этот тезис и пытаются его выполнить. Его выполнить нельзя.

Никогда гривна не будет плавать. Она будет или рушится в одну сторону, или укрепляться в другую. Но поскольку экономических предпосылок для укрепления этой валюты абсолютно нет, то есть только один путь – дальнейшая девальвация гривны, остановиться она не может и удерживаться на каком-то уровне, потому что нет механизмов, которые бы удерживали ее. Есть только окрики Нацбанка.

Третий элемент, который абсолютно необъясним ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения практики, которая проводится в других странах – это учетная ставка. Почему она у нас 12%? Открываем прессу, Интернет: Англия решила не менять свою процентную ставку в 0,5%, еще кто-то – 0%, где-то 0,02%, 2%, 3%, но не более. У нас почему-то 12%. Что это такое? Почему дороговизна денег? Почему условия не конкурентны для нашего производителя? Мало того, что кредит недоступен, а если он и доступен, то он доступен по той цене, которая взвинчивает цены и делает риски.

Основным фактором, который подстегивает инфляцию, кроме дороговизны валюты, является непрогнозируемость тех процессов, которые происходят – никто не может сказать, каким будет курс, потому что он, видите ли, «плавающий». Непрогнозируема монетарная политика, потому что никто не знает, когда появятся деньги и в каких случаях будет рефинансирование и под какую ставку. Поэтому бизнес не может вести эффективную политику в таких условиях.

Если брать те данные, которые мы имеем на сегодняшний день, монетарные показатели, то мы ясно видим, что возрастания кредитования не происходит, монетаризация не увеличивается, рекапитализация, рефинансирование – в непонятно каких объемах и для кого. Вклады населения не растут. Не закладывается никаких оснований для того, чтобы мы сказали: через 3-4 месяца начнется рост. При нисходящих показателях пассивной и активной базы банков плюс доходов бюджета и всего остального, мы видим, что нет источника, который бы нам говорил о том, что через некоторое время ситуация в целом изменится и все будет хорошо.

Не существует объективной предпосылки для стабилизации или управляемого поведения курсовой политики со стороны Национального банка. Я лично не вижу оснований для тех публичных заявлений, которые делаются даже на высшем уровне о том, что вот-вот наступит «Золотой век».



«Главред»: А когда наступит «Золотой век»?



Сергей Яременко: Для каждой экономики очень важно понять, что она считает для себя «золотым веком». Или хотя бы те задачи, которые она перед собой ставит.

Уже сейчас необходимо ставить очень реальные цели, которые бы заключались в том, чтобы остановить падение. Потому что падение не остановлено. В падении мы остались только в теми отраслями, которые занимаются обслуживанием нашего населения, т.е. мы дошли до уровня натурального хозяйства, которое обеспечивает поддержание населения в каком-то состоянии жизнеобеспечения. Хотя оно тоже колеблется – можно жить на широкую ногу, можно жить, сводя концы с концами. Мы движемся ко второму пути.