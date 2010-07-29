Компания «Киев-дилер» купила Киевский ЦУМ

Компания «Киев-дилер» признана победителем приватизационного аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО «Киевский центральный универмаг». Как Реализационная цена 39,647% акций ЦУМа составила 89,05 млн гривен. При номинальной стоимости одной акции 1,05 гривен. ее реализационная цена составила 3,65 гривен, сообщает ЛИГАБизнесинформ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Всего в торгах на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) принимали участие четыре компании – ИК «Фаворит», ФК «Автоальянс-Инвест», ООО «Киев-дилер» и ООО «Тект-трейд». Напомним, ранее Фонд госимущества планировал провести торги 4 февраля. На продажу были выставлены 24,398 млн акций, номинальная стоимость одной акции составила 1,05 грн. Однако приватизация ЦУМа была приостановлена 5 февраля, а затем возобновлена. При этом 23 февраля ФГИУ отменил аукцион по продаже пакета акций столичного ЦУМа. ОАО «Киевский центральный универмаг» специализируется на розничной торговле.