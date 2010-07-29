Кредит от МВФ должен работать на экономику Украины - эксперт

Распределение кредитов МВФ предложенное украинским правительством не является перспективно-полезным для Украины. Такое мнение в комментарии ИА «Интермедиа консалтинг» высказал заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Валерий Новицкий, комментируя заявление вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко о том, что 80% транша МВФ пойдет на валютные резервы, а 20% на финансирование дефицита бюджета. «Это означает что деньги от МВФ не нужно было брать вообще, эти средства должны работать на экономику Украины, а не на стабилизацию доллара», - отметил эксперт. «Фактически и МВФ и США выгодно, чтобы страны использовали в качестве резервной валюты доллар США, и если он будет просто стабилизировать гривну, то это не будет иметь никаких позитивов для Украины», - добавил он. По мнению В.Новицкого, Украине следует надо думать не о стабильной гривне, а о том, каким образом расходовать имеющиеся финансовые средства. «Гривня может быть не такой уж и стабильной, следовательно лучше думать не об этом, а о перспективах развития экономики, что требует мягкого отношения к гривне, о как можно большем инвестировании, и выгодных условиях кредитования малого бизнеса», - подчеркнул эксперт.