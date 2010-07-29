В Минэкономики всерьез заговорили о Таможенном союзе

Без участия Украины в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана невозможно создание Единого экономического пространства (ЕЭП) с этими странами. Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра экономики Украины Валерий Мунтиян. Он отметил, что Таможенный союз является необходимым, после создания зоны свободной торговли (ЗСТ), этапом интеграции для создания ЕЭП. Мунтиян подчеркнул, что всего предполагается пять этапов интеграции. В ЗСТ снимаются все ограничения в торговле между странами-участницами, но с их стороны по отношению к третьим странам проводится собственная экономическая политика. Второй этап – Таможенный союз. «Это более высокий уровень экономической интеграции: по отношению к третьим странам уже нельзя проводить свою собственную внешнеэкономическую политику, она должна быть совместной, согласованной между странами ЗСТ», – пояснил Мунтиян. «Третий этап – Единое экономическое пространство. Не пройдя первый и второй этапы, выйти на третий мы не сможем. А, как известно, соглашение о ЕЭП ратифицировано парламентами Беларуси, Казахстана, РФ и Украины еще в 2004 году», – отметил Мунтиян. После формирования ЕЭП, подчеркнул замминистра, создается экономический союз, а затем экономический и валютный союзы, то есть создаются наднациональные органы. «Но таких далеких планов у Украины нет», – отметил Мунтиян. Напомним, президенты России, Беларуси и Казахстана на встрече в Алматы 19 декабря 2009 года договорились создать Единое экономическое пространство до 1 января 2012 года. В марте 2010 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина войдет в Единое экономическое пространство (ЕЭП) только на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), членом которой она является, и в связи с этим нужно, чтобы остальные участники ЕЭП тоже вошли в ВТО.