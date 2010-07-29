МВФ решился дать Украине много денег

Международный валютный фонд согласился предоставить Украине кредит в размере 15,15 миллиарда долларов. В заявлении, обнародованном МВФ, уточняется, что средства Украине будут выделяться в течение двух с половиной лет. Часть суммы - 1,9 миллиарда долларов - Украина сможет получить немедленно, сообщает УНИАН. Подводя итог дискуссии на Исполнительном совете, первый заместитель Управляющего директора сказал: «В центре экономической программы власти - всесторонняя консолидирующая стратегия, направленная на гарантию финансовой стабильности. Улучшение финансового положения начнется в 2010 г. и углубится в 2011–12 гг. благодаря структурным реформам пенсионной системы, общественного администрирования и налоговой системы. Финансовое положение газового сектора будет укреплено, в том числе путем реформы внутренних цен, поддержанной другими многосторонними институтами, что поможет исключить субсидирование энергетики и создать более современный и жизнеспособный сектор, одновременно защитив уязвимые слои с помощью целевых социальных программ. Реформы также проложат путь к восстановлению финансовой системы и повышению независимости и ответственности Национального Банка Украины. Планируемая рекапитализация банков и меры укрепления контроля и институционных рамок важны для восстановления финансовой стабильности, преодоления растущих проблем с активами, с целью устранить препятствия для устойчивого экономическое обновления. Подтвержденное выполнение этих реформ поможет Украине укреплять макроэкономическую стабильность, повышать доверие, облегчить доступ к рынкам капитала и сделать рост сбалансированным и устойчивым». В выступлении представителя Исполнительного совета подтверждено, что прежняя программа сотрудничества, которая не была завершена, будет прекращена и отдельных отчетов по ней не требуется.