В Украине могут появиться подводные лодки, правда, б/у

Государственный секретарь федерального министерства обороны Германии Кристиан Шмидт, посетивший Украину с визитом 27-28 июля, сообщил, что на переговорах в Минобороны обсуждалась возможность поставки в Украину подержанных немецких военных кораблей, пишет «Коммерсант-Украина». «Речь может идти о фрегатах, минных тральщиках, подводных лодках, а также о сотрудничестве в производстве и укомплектовании оборудованием корветов. Но я подчеркиваю, что это лишь предложения. Реакция украинской стороны на них мне пока неизвестна», – сказал Шмидт. Чиновник не уточнил количество и стоимость предложенных Киеву судов. В свою очередь источники «Ъ», информированные о проведенных переговорах, подтвердили, что идея поставки в Украину военных кораблей «далека от стадии, когда можно говорить о перспективах сделки». К тому же до визита Президента Украины Виктора Януковича в Берлин, запланированного на 30 августа, Киев не успеет завершить полноценный анализ предложения бундесвера. Хотя не исключено, что немецкая сторона все же вынесет эту тему на обсуждение на высшем уровне. Эксперты подчеркивают, что закупка немецких судов может быть интересна украинским военно-морским силам. «Если посмотреть в «Белую книгу», где расписаны желаемые для Украины корабли до 2015 года, то вы найдете подтверждения того, что нам необходимы именно такие типы кораблей, которые вы перечислили», – заявил генеральный конструктор Украины по военному кораблестроению Евгений Борисов. Директор военных программ Центра им. Разумкова Николай Сунгуровский считает, что покупка подержанных кораблей является одним из способов сэкономить. «Но есть и обратная сторона. Если мы покупаем военные корабли за рубежом, это бьет по нашему военно-промышленному комплексу, который мог бы получить заказы Минобороны», – отметил он. «Если будут закуплены надводные корабли, безусловно, ВПК пострадает. Что касается подводных лодок, то у нас нет собственного производственного цикла. Приобретение за рубежом новых подлодок – жутко дорогое удовольствие, многие страны идут по пути приобретения подержанных судов у более развитых и богатых стран», – отмечает господин Борисов. По мнению экспертов, главным препятствием для сделки может стать недостаток средств у Минобороны – в условиях дефицита бюджета правительство традиционно урезает расходы армии на техническую модернизацию. Однако Германия может найти дополнительные аргументы в пользу принятия Украиной позитивного решения. Николай Сунгуровский напоминает, что при принятии решений о поставках вооружения важную роль играют политические условия или договоренности, зачастую сопровождающие сделки. Не исключено, что одним из элементов такого взаимозачета станет ответная поставка в Германию продукции украинской авиационной промышленности. Как стало известно «Ъ», в ходе своего визита в Украину Кристиан Шмидт посетил АНТК им. Антонова. «Мы считаем, что рынок закупок авиатехники является глобальным, и на этом рынке все должна решать конкуренция. Учитывая это, перспективы АНТК неплохие», – прокомментировал итоги визита госсекретарь бундесвера.