Присяжнюк передумал повышать цены на хлеб

Цены на хлеб пока в Украине расти не будут. Об этом рассказал в эфире одного из украинских телеканалов министр МинАПК Николай Присяжнюк, сообщает ТСН. Присяжнюк признал, что цены на зерно на мировом рынке за последние годы росли не так динамично, как в Украине. «Только государство сказало, что хочет быть конкурентным на мировом рынке, зернотрейдеры поняли, что надо уважать и производителя, и надо подтягивать цены до мирового уровня», - отметил министр. Поэтому, по его словам, рано или поздно подорожание будет, но не сейчас. «Аграрный фонд должен быть полноценным игроком на рынке зерна», - заявил министр. Напомним, ранее Присяжнюк заявлял о подорожании цен на хлеб нового урожая. Он также заявлял, что пытался убедить членов правительства в том, что выращенный хлеб необходимо продать подороже, чтобы иметь оборотные средства и быть конкурентоспособными. По мнению Присяжнюка, Минэкономики и Министерство социальной защиты должны продумать механизмы защиты малоимущих.