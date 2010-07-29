В ПФ планируется дырка в 26,6 млрд грн

Дефицит Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в 2010 году прогнозируется в размере 26,6 млрд грн, или 13,8% от размера расходов, и будет покрыт за счет средств государственного бюджета. Это предусмотрено бюджетом ПФУ, который правительство Украины утвердило постановлением № 626 от 21 июля, сообщает ТСН. Согласно постановлению, доходы фонда составят 165,7 млрд грн, в том числе собственные – 124,8 млрд грн (с учетом остатка средств на начало года - 127 млрд грн), тогда как расходы – 192,3 млрд грн, в том числе за счет собственных ресурсов – 156,8 млрд грн. Напомним, в конце апреля правительство оценивало дефицит ПФУ в нынешнем году в 29,6 млрд грн при размере прибыли 162,7 млрд грн и расходов 192,3 млрд грн. По итогам января-апреля дефицит составил, по данным Администрации Президента, 8,35 млрд грн, или 14,1% от размера расходов. В начале июля правительство добилось согласия Верховной Рады на секвестр госбюджета, который позволит сократить его дефицит с 5,3% ВВП до 4,99% ВВП.