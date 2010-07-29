МВФ открыл Украине новые возможности - Тигипко

Возобновление сотрудничества с МВФ открывает перед Украиной новые возможности экономического роста и улучшения имиджа нашего государства на международной арене. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, сообщили «Главреду» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. «То, что Совет директоров МВФ единогласно утвердил новую программу «стенд-бай» для Украины в размере 15,5 млрд дол. США, свидетельствует о поддержке международным содружеством курса реформ, направленных на экономический рост нашего государства и повышение благосостояния украинцев», - отметил Тигипко. Вице-премьер также отметил, что новая программа сотрудничества с МВФ в размере 15,15 млрд дол. США рассчитана на 2,5 года. Первый транш, который Украина ожидает получить уже в ближайшие дни, составит 1,89 млрд долл. и будет направлен на увеличение золотовалютных резервов НБУ и частичное покрытие дефицита бюджета в этом году. Получение второго транша запланировано на конец декабря этого года. «Согласно условиям программы сотрудничества Украина получит 2 млрд дол. США на покрытие дефицита бюджета 2010 года, но уже со следующего года все без исключения средства будут направлены лишь на пополнение золотовалютных резервов Национального банка Украины. Это позволит, прежде всего, стабилизировать национальную валюту и станет хорошим залогом для последующего развития финансового сектора государства», - отметил Тигипко. Вице-премьер убежден, что возобновление сотрудничества с Фондом даст важный позитивный сигнал международным инвесторам и позволит привлекать средства других международных финансовых институций.