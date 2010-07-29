Украина больше не должна россиянам 0,5 млрд грн

Фонд госимущества не должен выплачивать российской компании «Брянский машзавод» долларовый эквивалент суммы, заплаченной в 2007 году при приватизации «Лугансктепловоза». Это следует из решения Высшего хозяйственного суда, вынесенного в среду, информирует Украинская правда. Таким образом, Высший хозяйственный суд по обращению Фонда госимущества отменил постановление Хозяйственного суда Киева от 1 апреля 2010 и направил дело на повторное рассмотрение. Как известно, по тому решению Хозяйственного суда Украина должна вернуть «Брянскому машзаводу» не 292,5 миллиона гривен, а эквивалент 58 миллионов долларов, что в настоящее время составляет более 450 миллионов. И именно на решение Хозяйственного суда Киева от 1 апреля, которое теперь отменено, ссылался Кабмин в своем постановлении от 21 июля, где поручал Фонду госимущества заключить мировую с россиянами, которые при повторной приватизации «Лугансктепловоза» в июне 2010-го купили завод за 410 миллионов гривен. Таким образом, в постановлении Кабмина от 21 июля теперь содержится ссылка на решение суда, которое не имеет законной силы. В Фонде госимущества пока не комментируют, как быть в такой ситуации, когда поручение правительства противоречит обстоятельствам на текущий момент. По договору купли-продажи «Лугансктепловоза» от 29 июня 2010, «Брянский машзавод» должен был в течение месяца перечислить первую половину 410 миллионов гривен стоимости завода при повторной приватизации. Месячный срок истек. Россияне не внесли первую половину стоимости предприятия, таким образом нарушив условия договора купли-продажи. Россияне деньги не платили, надеясь провести взаимозачет обязательств, как это и предполагало постановление правительства. Однако теперь, после решения Высшего хозяйственного суда за среду, Украина больше не должна «Брянскому машзаводу» 450 миллионов гривен.