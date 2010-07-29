Азаров пообещал, что хлеб не подорожает

В правительстве Украины не видят оснований для повышения цен на хлеб. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, информирует «Интерфакс-Украина». «Нас устраивает оптимальная цена (на зерно. – Ред.), при которой цена на хлеб сохранится – все условия для этого есть», - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности повышения цены на хлеб. Премьер отметил, что в стране «запас зерна достаточный, урожай неплохой» и добавил, что правительство приложит все усилия для сохранения цены на хлеб на нынешнем уровне.