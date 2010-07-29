Азаров: Украина сохраняет планы по размещению еврооблигаций

Украина сохраняет планы по размещению еврооблигаций в 2010 году, но увязывает размер возможного выпуска ценных бумаг с ожидаемым объемом финансирования дефицита Государственного бюджета за счет средств Международного валютного фонда. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, информирует «Интерфакс-Украина». «В рамках транша МВФ мы просчитаем, сколько останется ресурсов на погашение дефицита бюджета (планируется, что получателями кредитов МВФ будут правительство и Нацбанк Украины. – Ред.). И в рамках этого ресурса мы осуществим меры по финансированию дефицита, либо, выйдя на размещение еврооблигаций,… либо, выйдя на заимствования другими механизмами и способами», - сказал он журналистам, комментируя решение МВФ о предоставлении Украине нового займа.