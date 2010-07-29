Азаров отдаст 20% от кредита МВФ на покрытие дефицита Госбюджета

На покрытие дефицита Государственного бюджета планируется направить порядка 20% от общей суммы кредита МВФ, остальные средства необходимо будет израсходовать на серьезные программы модернизации экономики, в том числе на программу по энергосбережению. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам, сообщает УНИАН. Азаров высказал надежду, что в следующем году в Украине существенно сократится потребность использовать кредитные средства для погашения дефицита бюджета. «Мы надеемся, что в следующем году мы все меньше и меньше будем тратить ресурсов и кредитов на погашение дефицита бюджета, а все больше будем направлять на программы развития нашей страны. Мы такую траекторию для себя наметили, исходя, прежде всего, из масштабности тех задач, которые сейчас перед нами стоят», - сказал Азаров. Он подчеркнул, что 2010 год - это год выхода из кризиса и поэтому правительство вынуждено расходовать деньги на покрытие дефицита Госбюджета, бюджета НАК «Нафтогаз Украины» и Пенсионного фонда. Как сообщалось, исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования». Кредит рассчитан на срок 29 месяцев. Сразу Украина может получить транш в размере 1,89 млрд долл., последующие транши будут выделяться по результатам ежеквартальных пересмотров программы сотрудничества.