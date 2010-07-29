ЕС пожертвует Украине 600 млн евро

Для компенсации населению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг Европейский Союз выделит Украине 600 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня в интервью общенациональным телеканалам и информагентствам, информирует УНИАН. Азаров отметил, что ранее была достигнута договоренность о том, что ЕС выделит средства после вступления в силу решения Международного валютного фонда о предоставлении Украине нового кредита. «Вчера вступило в силу решение МВФ, и это означает, что мы получим для реализации этой задачи примерно 600 млн евро», – сказал Азаров. Напомним, тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение вырастут на 20-25% в связи с ростом цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго на 50% с 1 августа 2010 года. Как сообщалось, исполнительный комитет Международного валютного фонда одобрил выделение Украине кредита в размере 15,15 млрд долл. «в помощь властям при проведении реформ и экономического урегулирования».